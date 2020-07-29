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Яким буде курс долара та мінімальна зарплата в Україні в 2021 році: прогноз уряду

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Кабінет міністрів затвердив макропрогноз економічного та соціального розвитку України. Дізнайтесь, яким має бути курс долара та мінімальна зарплата в 2020 році.

Проєкт відповідної постанови Кабмін підтримав на засіданні 29 липня. Відзначимо, що в прогнозі на 2020 рік курс долар закладений на рівні 29,5 гривні (наразі він становить 27,68 гривні), а в макропрогнозі на 2021 рік уряд вказав курс у 29,1 гривні за долар. Під кінець 2021-го очікується, що долар коштуватиме приблизно 28,8 гривні.

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Також урядовці планують збільшити мінімальну зарплату в Україні до 6,5 тисячі гривень у 2021 році, до 7,2 тисячі – у 2022-му. Нині ж мінімальна зарплата становить 4,7 тисячі. Середня зарплата має зрости до 13,6 тисячі у 2021 році та до 15,4 тис. грн – у 2022 році.

Зростання української економіки у 2021 році прогнозують на 4,6%, а інфляцію – на рівні 7,3%. За останніми даними Держстату, річний показник інфляції в Україні становить 2,4%, тому прогноз уряду свідчить, що ціни в наступному році почнуть зростати швидше. Водночас на 2020 рік Кабмін прогнозував інфляцію на рівні 8,7%, а вона зараз становить 2,4%.

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Джерело: interfax
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