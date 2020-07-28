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Україна оновила список "червоних країн": у нього ввійшли популярні курортні напрямки
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Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило новий список країн "червоної" і "зеленої" зони. Дізнайтесь, після повернення з яких держав потрібно проходити самоізоляцію або робити тест ПЛР, а після яких – ні.
Нещодавно Кабмін підвищив показник для розподілу країн на "червону" і "зелену" зони до 55 активних хворих на 100 тисяч населення. За оновленими даними міністерства охорони здоров'я, до списку країн "червоної зони" потрапили понад 60 країн, зокрема Україна.
До теми: Болгарія змінила правила в'їзду для українців
"Червоною" знову стала Албанія, тому тепер після відвідування цієї країни потрібно буде проходити 14-денну самоізоляцію або здати ПЛР-тест. На відвідуванні самої країни це ніяк не відіб'ється: Албанія досі впускає українських туристів без обмежень. У "червону зону" також потрапила Болгарія.
Серед популярних туристичних напрямів "зеленими" залишаються Хорватія, Туреччина та Єгипет. Однак уже з 1 серпня запрацюють інші критерії поділу країн на зони, за якими тільки Туреччина і Єгипет не матимуть обмежень ні на в'їзд, ні на повернення.
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