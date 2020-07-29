На українських дорогах працюватиме більше радарів TruCAM: опублікована карта

В Україні поступово збільшується кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість автомобілів за допомогою приладу TruCAM. Тільки за сьогоднішній день, 29 липня, на дорогах з'являться 43 нові камери.

Як зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook, виміри швидкості здійснюватимуться на аварійно-небезпечних ділянках автодоріг і місцях концентрації ДТП, скоєних з причин перевищення швидкості руху.

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Всього на дорогах України буде працювати 116 приладів TruCAM, а вимір буде здійснюватися на 252 дільницях. Крім того, розширено вже п'ять існуючих ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість спеціальним приладом.

"Поряд з камерами автоматичної фіксації порушень ми продовжуємо використовувати мобільні пристрої TruCAM, адже, як показує міжнародна практика, велика ефективність в контролі за швидкістю руху досягається тільки в поєднанні методів вимірювання", – додав Олексій Білошицький.

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