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Яким буде iPhone XI: з'явилося відео

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iPhone XI - фото 1
iPhone XI / iphones

Ролик є концептуальним і заснований на існуючих чутках про майбутню модель "яблучного" смартфона.

У мережі було опубліковано перше відео, в якому показано дизайн майбутнього iPhone XI, випуск якого очікується у 2019 році. Ролик створений з урахуванням останньої інформації та чуток про новий "яблучний" смартфон. Опублікований він був на YouTube-каналі Concept Creator.

До слова: Назване головне нововведення iPhone 2019

Автор ролика передбачає, що майбутній iPhone отримає потрійну камеру, зменшені рамки екрану, а також фірмовий "козирок". У нього буде поміщена подвійна фронтальна камера.

Читайте також: Apple запідозрили у брехні про iPhone X

Джерело: youtube
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