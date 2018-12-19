Яким буде iPhone XI: з'явилося відео

Ролик є концептуальним і заснований на існуючих чутках про майбутню модель "яблучного" смартфона.

У мережі було опубліковано перше відео, в якому показано дизайн майбутнього iPhone XI, випуск якого очікується у 2019 році. Ролик створений з урахуванням останньої інформації та чуток про новий "яблучний" смартфон. Опублікований він був на YouTube-каналі Concept Creator.

До слова: Назване головне нововведення iPhone 2019

Автор ролика передбачає, що майбутній iPhone отримає потрійну камеру, зменшені рамки екрану, а також фірмовий "козирок". У нього буде поміщена подвійна фронтальна камера.

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