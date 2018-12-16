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Apple запідозрили у брехні про iPhone X

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iPhone X - фото 1
iPhone X / peopletalk

Компанія Apple невірно вказала характеристики екрану смартфона iPhone X. Про це говориться в позові, що надійшов до Окружного суду Північної Каліфорнії.

За словами позивачів, реальне значення екрану – 5.6875 дюйма, водночас як компанія вказала 5,8 дюйма. Також наголошується, що виробник говорить про роздільну здатність 2436x1125 пікселів, проте позивачі вважають, що вона нижча.

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Характеристики iPhone X - фото 295415
Характеристики iPhone X

Раніше повідомлялося, що Apple поверне виробництво iPhone X для продажу пристроїв в деяких регіонах. Таке рішення було прийнято через низький рівень продажу нових iPhone Xs і Xr.

Після осінньої презентації нових смартфонів Apple прибрала з офіційного сайту інформацію про iPhone X, SE і 6s. Це означає, що виробництво і продаж смартфонів припинені, компанія також припинила продаж аксесуарів для цих моделей.

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Джерело: gizmodo
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