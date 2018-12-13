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Назване головне нововведення iPhone 2019

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Технологія Y-OCTA допоможе зробити iPhone і дешевшим - фото 1
Технологія Y-OCTA допоможе зробити iPhone і дешевшим / Alphr

Apple реалізує у своєму майбутньому iPhone 2019 року нову екранну технологію.

Нова технологія від Apple дозволить зробити пристрій не тільки легшим, але й тоншим. Нові дисплеї отримають єдину гнучку сенсорну OLED-панель.

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Вона буде в значній мірі відрізнятися від тієї структури екрана ґаджетів, яка існує зараз. Технологія Y-OCTA заодно допоможе зробити iPhone і дешевшим. Однак поставки її, найімовірніше, будуть обмежені. Відповідно, отримати її зможе лише топова модель iPhone.

Також відомо, що цю технологію запропонувала Apple південнокорейська компанія Samsung ще в березні цього року. Наразі саме вона є ексклюзивним постачальником OLED-панелей для американського технологічного гіганта.

Назване головне нововведення iPhone 2019 - фото 294960
Назване головне нововведення iPhone 2019

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Джерело: gizchina
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