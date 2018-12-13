Назване головне нововведення iPhone 2019

Apple реалізує у своєму майбутньому iPhone 2019 року нову екранну технологію.

Нова технологія від Apple дозволить зробити пристрій не тільки легшим, але й тоншим. Нові дисплеї отримають єдину гнучку сенсорну OLED-панель.

І ще: iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року

Вона буде в значній мірі відрізнятися від тієї структури екрана ґаджетів, яка існує зараз. Технологія Y-OCTA заодно допоможе зробити iPhone і дешевшим. Однак поставки її, найімовірніше, будуть обмежені. Відповідно, отримати її зможе лише топова модель iPhone.



Також відомо, що цю технологію запропонувала Apple південнокорейська компанія Samsung ще в березні цього року. Наразі саме вона є ексклюзивним постачальником OLED-панелей для американського технологічного гіганта.

Назване головне нововведення iPhone 2019

Читайте також: iPhone XS тепер можна купити за 699 доларів, але є одна умова