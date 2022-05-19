Мрія: в Україні з'явилося пиво, присвячене легендарному літаку Ан-225

Київська пивоварня Underwood Brewery спільно з берлінською пивоварнею BRLO створили крафтове пиво на честь літака "Мрія". Німецькі любителі пива вже мали нагоди продегустувати це пиво і вони у захваті. Тепер і в українців буде така можливість.

Українська броварня Underwood Brewery, яка виготовляє крафт, зварила пиво в стилі IPA й присвятила його українському літаку "Мрія".

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Окрім пива, можна придбати повний комплект мерчу "Мрія" (12 банок пива, фірмова футболка, сумка-шопер і келих) або ж окремі елементи.

Частину коштів з продажу перекажуть на потреби ЗСУ.

"Це пиво – знак нашої пошани найвеличнішому українському літаку "Мрія", що був знищений російськими окупантами. Легкий, чистий і хрусткий ель з потрійним сухим охмеленням Citra та Cascade, цитрусовий аромат та виражена гірчинка. Найкраще смакує під час перегляду наших перемог", – коментують в Underwood Brewery.

Броварня приймає попередні замовлення, а надсилати зварене пиво замовникам планують з середини червня.

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