Який вигляд мають шкільні обіди з усього світу: яскраві фото

Поки українські учні лише звикають до нового меню з корисними продуктами, то у багатьох школах світу є свої принципи для створення раціону дітей. Як виглядають шкільні обіди у різних країнах – дивіться далі.

Новий навчальний рік почався у школах не лише зі святковим настроєм, а й з новим меню, над яким попрацював Євген Клопотенко. Тепер у їдальнях майже не знайдеш сосисок, ковбас, дуже солодких чи солоних страв, зате є більше рослинних продуктів та м'яса, пише Радіо MAXIMUM. І поки однозначної позитивної думки від батьків та школярів з цього приводу немає, то спробуємо показати, якими ж є шкільні обіди у різних куточках світу.

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Цілком логічно, що діти можуть сформувати кращі харчові звички, коли школи забезпечують їх здоровою їжею, але, на жаль, не всі заклади спроможні на це. Побутує думка, що британські та американські школярі, зазвичай, не з особливою радістю навідуються до їдалень, а от азійські отримують більше смачних та свіжих страв. Але чи завжди це так?

Корейський шкільний обід: удон, котлета зі свинини, яйця, рис та невеликі порції овочів

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Ще один корейський шкільний обід, оскільки у школах є кваліфікований дієтолог для планування меню

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Цей корейський обід складається з крабового супу, тушкованої курки з картоплею та різних овочевих нарізок

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Такий вигляд має шведський шкільний обід

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Ланч у Фінляндії

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У Німеччині в шкільній їдальні подавали вегетаріанські бургери та картоплю фрі

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Типовий обід у Південній Кореї

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Вегетаріанський шкільний обід у Фінляндії

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Обід у Франції

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Безплатний шкільний різдвяний обід у Фінляндії

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Обід у державній школі в Міннесоті (США)

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Обіди в шкільній їдальні у Фінляндії

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Обід у китайській школі

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Сніданок у державній школі в Остіні (Техас, США)

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Шкільний обід у Великобританії

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Обід у початковій школі в Колумбії

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Один зі шкільних обідів в Японії

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Шведський шкільний обід (100% безплатний)

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Шкільний обід у США

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