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Новий рік 2020 Різдво

ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік

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де ти будеш святкувати Новий рік - фото 1
де ти будеш святкувати Новий рік

У час передноворічної метушні пропонуємо відповісти на кілька запитань і дізнатися, де і з ким ти будеш під бій курантів святкувати Новий рік! Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Залишилися лічені години 2019 року, тож час дізнатися, як ви святкуватимете прихід Нового 2020 року!

І ще: ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

До теми: ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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