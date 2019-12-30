ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік

де ти будеш святкувати Новий рік

У час передноворічної метушні пропонуємо відповісти на кілька запитань і дізнатися, де і з ким ти будеш під бій курантів святкувати Новий рік! Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

Залишилися лічені години 2019 року, тож час дізнатися, як ви святкуватимете прихід Нового 2020 року!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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