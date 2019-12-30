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ТЕСТ: Де ти зустрінеш Новий 2020 рік
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У час передноворічної метушні пропонуємо відповісти на кілька запитань і дізнатися, де і з ким ти будеш під бій курантів святкувати Новий рік! Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Залишилися лічені години 2019 року, тож час дізнатися, як ви святкуватимете прихід Нового 2020 року!
І ще: ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: ТЕСТ: Вгадай, як називають Санта Клауса в різних країнах
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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