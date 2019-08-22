Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Який вигляд мають Багами з космосу: захопливе фото NASA

  • 34
Багами з космосу - фото 1
Багами з космосу / Luca Parmitano, ESA

Багами це не просто популярний офшорний центр світу, а й острови з райськими пейзажами, які захоплюють туристів своїми виглядом. А от з космосу Багами виглядають не менш ефектно!

У NASA показали неймовірні фото Багамських островів з космосу. Знімки з'явилися на офіційній сторінці агентства в Instagram, зібравши понад 950 тисяч лайків за короткий час. Їх вдалося зробити астронавту Європейського космічне агентство з борту МКС Луці Пармітано.

І ще: NASA показало фото рідкісних спіральних хмар в нічному небі

"Багами з космосу! Яскраві кольори роблять їх одним із найбільш впізнаваних місць на Землі для космонавтів. 21 серпня Лука зняв свіжі кадри островів з Міжнародної космічної станції", - йдеться в описі. І справді, таке видовище важко з чимось порівняти.

Який вигляд мають Багами з космосу: захопливе фото NASA - фото 349445

Який вигляд мають Багами з космосу: захопливе фото NASA - фото 349446

Який вигляд мають Багами з космосу: захопливе фото NASA - фото 349444

Який вигляд мають Багами з космосу: захопливе фото NASA - фото 349447

Який вигляд мають Багами з космосу: захопливе фото NASA - фото 349448

Який вигляд мають Багами з космосу: захопливе фото NASA - фото 349449

Автор фото: Luca Parmitano, ESA

Це цікаво: Як бачать нашу планету інопланетяни: науковці показали фото

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
  • 18 серпня, 17:20
  • 1191
15 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
  • 19 серпня, 18:12
  • 425
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 962
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології