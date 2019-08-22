Який вигляд мають Багами з космосу: захопливе фото NASA

Багами це не просто популярний офшорний центр світу, а й острови з райськими пейзажами, які захоплюють туристів своїми виглядом. А от з космосу Багами виглядають не менш ефектно!

У NASA показали неймовірні фото Багамських островів з космосу. Знімки з'явилися на офіційній сторінці агентства в Instagram, зібравши понад 950 тисяч лайків за короткий час. Їх вдалося зробити астронавту Європейського космічне агентство з борту МКС Луці Пармітано.

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"Багами з космосу! Яскраві кольори роблять їх одним із найбільш впізнаваних місць на Землі для космонавтів. 21 серпня Лука зняв свіжі кадри островів з Міжнародної космічної станції", - йдеться в описі. І справді, таке видовище важко з чимось порівняти.

Автор фото: Luca Parmitano, ESA

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