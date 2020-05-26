Який вигляд мали б Сімпсони, якби були реальними людьми: шокуючі фото

Ми звикли бачити героїв мультсеріалу "Сімпсони" такими, як їх намалював Метт Ґрейнінґ. Звісно, упродовж 31 сезону вигляд сімейки змінювався, але залишався мультяшним. І лише недавно світ побачили настільки реалістичні 3D-копії Сімпсонів, що аж лячно. Дивіться самі!

Перетворити "Сімпсонів" на реальних людей вирішив турецький художник-ілюстратор Hossein Diba, який спеціалізується на 3D-моделюванні персонажів для ігор, кіно тощо.

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Зрештою, саме карантин посприяв його проєкту, адже в нього з'явилось більше вільного часу для креативу. У підсумку Діба на відмінно впорався зі своїм завданням, і хоча нам його роботи видаються дещо моторошними, він вважає їх милими. А як думаєте ви?

Гомер Сімпсон

За словами автора, найбільше у його роботі, якою він займається понад 10 років, йому допомагають знання анатомії. Недивно, що персонажі й справді виглядають, як люди.

Мардж Сімпсон

"Коли я дивився "Сімпсонів", то завжди міркував, як ці персонажі будуть виглядати в реальному житті", – згадує Діба, який сам же цю мрію і втілив у життя. Барт Сімпсон Дизайнер наголошує, що намагався зберегти характер кожного персонажа. Ліза Сімпсон Попри те, що люди в захваті від нових "Сімпсонів", декого вони лякають. Монтгомері Бернс Пишіть у коментарях, як вам реалістичні "Сімпсони"! Читайте також: Сім'я повторила знамениту заставку Сімпсонів