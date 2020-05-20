Як Сімпсони спілкуються у Zoom: з'явився кадр онлайн-посиденьки відвідувачів таверни Мо

У період карантину відеодзвінки у Zoom набули неабиякої популярності через свою зручність, а сам сервіс часто фігурує у мемах, де висміюють різні курйозні ситуації, пов'язані з онлайн-спілкуванням. І у мережі показали, як персонажі популярного мультфільму проводять час, спілкуючись у відеочаті.

Видання Mashable попросило колишнього аніматора і художника розкадровки Сімпсонів Бреда Аблесона намалювати фон для Zoom-конференції. Він представив онлайн-варіант посиденьки у таверні Мо з неголеним Гомером і Барні, який блює.

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Аблесон додав пару пасхалок з ранніх сезонів шоу. У правому нижньому кутку з'явився персонаж Джої Джо Джо Джуніор Шабаду, чиє ім'я Мо назвав найгіршим з усіх, які він чув. А сам власник таверни тримає в руці коктейль "Горючий Мо", рецепт якого він вкрав у Гомера.

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