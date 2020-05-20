Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як Сімпсони спілкуються у Zoom: з'явився кадр онлайн-посиденьки відвідувачів таверни Мо

  • 37
Як Сімпсони спілкуються у Zoom: з'явився кадр онлайн-посиденьки відвідувачів таверни Мо - фото 1

У період карантину відеодзвінки у Zoom набули неабиякої популярності через свою зручність, а сам сервіс часто фігурує у мемах, де висміюють різні курйозні ситуації, пов'язані з онлайн-спілкуванням. І у мережі показали, як персонажі популярного мультфільму проводять час, спілкуючись у відеочаті.

Видання Mashable попросило колишнього аніматора і художника розкадровки Сімпсонів Бреда Аблесона намалювати фон для Zoom-конференції. Він представив онлайн-варіант посиденьки у таверні Мо з неголеним Гомером і Барні, який блює.

І ще: У ланцюжка головного героя серіалу Нормальні люди з'явився акаунт в Instagram

Аблесон додав пару пасхалок з ранніх сезонів шоу. У правому нижньому кутку з'явився персонаж Джої Джо Джо Джуніор Шабаду, чиє ім'я Мо назвав найгіршим з усіх, які він чув. А сам власник таверни тримає в руці коктейль "Горючий Мо", рецепт якого він вкрав у Гомера.

Як Сімпсони спілкуються у Zoom: з'явився кадр онлайн-посиденьки відвідувачів таверни Мо - фото 405054

Читайте також: Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020

Джерело: mashable
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні травня: плейлист найкращої музики для чудового настрою
  • 17 травня, 12:25
  • 173
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 276
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2309701
Загрузка...
Новини