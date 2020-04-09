Розваги на карантині: сім'я повторила знамениту заставку Сімпсонів (відео)

Карантин через коронавірус ввели у багатьох країнах, тож люди намагаються розважатись у своїх домівках. Поки хтось займається вивченням нових мов або переглядом серіалів, то цілі родини демонструють свою креативність. Приміром, це подружжя зняло "реальну" заставу "Сімпсонів"!

Сімейство Сазерлендів не збирається нудьгувати під час самоізоляції, тому повторила відому заставку з анімаційного серіалу "Сімпсони". Звісно ж, тема карантину також тут є. На початку відео "Барт" пише на дошці "я практикуватиму соціальну дистанцію", а також катається майже пустим містом. "Мардж" не дозволяє касиру взяти "Меггі" на руки, і між собою родина не вітається улюбленим "дай п'ять".

І ще: Всі поради водночас: зірка "Милих ошуканок" показала, як проводить карантин

"Нашим дітям стало нудно після чотирьох тижнів самоізоляції. Я і моя дружина розчистили підвал та намагались вигадати, що робити з костюмами Сімпсонів на Хелловін. Одна проблема вирішила іншу – ось результат", – відзначив креативний татусь від відео.

Читайте також: Меттью Макконахі зіграв у бінго з мешканцями дому пристарілих: миле відео