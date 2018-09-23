Який вигляд мала Камерон Діас у ранніх 90-х

Відома американська акторка Камерон Діас і досі виглядає чудово, але користувачі вирішили згадати, якою білявка була у юності.

На платформі Reddit користувач з ніком mjb00 поділився архівним фото Камерон Діас на початку 90-х, яке стрімко набирає популярності. Всього за кілька годин допис побачили більш як 5 тисяч осіб, які активно його коментують. Що й казати, у мережі звернули увагу не лише на струнку Камерон, а й на її вбрання та взуття. Багато хто дивувався, що черевички на каблуку під спорт і досі в моді, а ще чудово підкреслюють довгі ноги акторки.

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А сьогодні зірка виглядає так:

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