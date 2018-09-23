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Ангел Victoria's Secret розхвилювала яскравим образом

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Ельза Хоск розбурхала Instagram - фото 1
Ельза Хоск розбурхала Instagram / instagram.com/hoskelsa

Популярна модель Ельза Хоск потішила шанувальників незвичайним образом, який підкреслив її струнке тіло.

29-річна шведська модель та ангел Victoria's Secret Ельза Хоск встигає сяяти не лише з модних подіумів та реклам, а на своєму профілі в соцмережі Instagram. Там за чарівною білявкою стежать понад 4 млн осіб, які активно коментують кожен кар, яким ділиться Ельза.

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А дівчина доволі активно заповнює акаунт, публікуючи не лише промо до зйомок, а й свої звичайні будні. Нещодавно красуня поділилась доволі екстравагантним образом: блискуча коротка червона сукня на голе тіло та кросівки. Здається, Ельза уміє вгадувати вподобання своїх прихильників, адже її одразу ж засипали компліментами. А ви б вдягнулися так?

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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