Як Келлі Гейл готується до шоу Victoria's Secret

Шведська модель Келлі Гейл показала, як працює над собою для виступу на шоу Victoria's Secret. Бути моделлю не так вже й легко!

23-річна шведська модель Келлі Гейл підкорює своєю красою з юного віку, тому не дивно, що дівчина з ідеальним тілом та чарівною зовнішністю стала ангелом Victoria's Secret. Відтак, щороку вона сяє з подіуму під час одного із найбільш естетичних шоу. Але не просто бути моделлю, адже ідеальна форма потребує постійних занять у залі. Тому Келлі на своєму профілі в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 800 тис. підписників, показала, як працює перед шоу.

І ще: Ангел Victoria's Secret розхвилювала яскравим образом

Читайте також: Без білизни: Ратажковскі показала звабливе фото у Мілані