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Коронавірус Карантин

Київ послаблює карантин: дати, коли запрацює транспорт, дитсадки, спортзали

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Київ послаблює карантин: дати, коли запрацює транспорт, дитсадки, спортзали - фото 1

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, коли пом'якшать обмеження через коронавірус у столиці. Дізнайтесь, що запрацює на наступних етапах виходу з карантину.

Київ визначився зі своїм планом виходу з карантину. Як оголосив Віталій Кличко, наступна стадія послаблення карантину відбудеться в 3 етапи при дотриманні усіх норм та регламентів.

Що запрацює у Києві з 23 травня

  • Відновить роботу в звичайному режимі громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус)
  • Розпочнуть працювати торгівельні заклади розміром до 1000 м2
  • Відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах та на прибудинкових територіях

Що дозволять у столиці з 25 травня

  • Відновить роботу метрополітен
  • Розпочнуть працювати промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки
  • Рішення про дату відкриття ТРЦ місто ухвалить окремо – після того, як метро відновить роботу

Які обмеження знімуть у місті з 1 червня

  • Розпочнуть роботу дитячі садочки та школи (для 11 класів, що складатимуть ЗНО)
  • Заклади професійно-технічної та вищої освіти – для випускників та абітурієнтів
  • Відновлять роботу дитячо-юнацькі спортивні школи
  • Спорткомплекси, спортзали та фітнес-зали, без роботи басейнів
  • Також відкриють у столиці зони відпочинку та пляжі біля водойм

Станом на 21 травня у Києві вже 2475 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 57 – летальних. Водночас 315 мешканців столиці вже подолали коронавірус.

Київ послаблює карантин: дати, коли запрацює транспорт, дитсадки, спортзали - фото 405329

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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