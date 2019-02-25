Який відсоток людей знаходить своє кохання в мережі: цікаві дані

Люди все частіше знайомляться у мережі / Study Breaks Magazine

Фахівці зі Стенфордського університету й Університету Нью-Мексико опублікували дослідження романтичних стосунків у США. Вони хотіли дізнатися, де ж найчастіше знайомляться люди.

Виявилося, що найпопулярнішим способом знайомства пар стало спілкування в мережі. Таким чином зійшлися близько 39% пар.

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За період з 1995 по 2017 роки суттєву популярність втратив метод знайомств через друзів: з 33% до 20! Натомість онлайн-знайомства, у порівнянні з 2009 роком, зросли майже вдвічі.

Соціологи пояснили, що суспільство стало спокійніше ставитися до пар, які познайомилися в мережі, хоча раніше люди намагалися приховувати свою історію знайомства та придумували щось більш традиційне.

Усе частіше люди знайомляться у мережі

Частка незнайомців, які вперше зустрілися онлайн, збільшилася з 2009 року з 81 по 90%.

Дослідження привело науковців до висновку, що онлайн-знайомства привели до збільшення числа міжрасових і міжрелігійних шлюбів. Також стало більше пар з різним рівнем освіти, але партнери стали ближчими один до одного за віком.

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