Який відсоток британців позитивно ставиться до принца Гаррі та Меган Маркл

Дослідницька організація YouGov провела традиційне опитування британців про те, як вони ставляться до членів королівської сім'ї. Згідно з його результатами, головним розчаруванням для мешканців Туманного Альбіону стали принц Гаррі і Меган Маркл.

Попри те, що герцоги Сассекські, які з квітня не є старшими членами королівської сім'ї, вони ведуть активне соціально-політичне життя та часто беруть участь у всіляких заходах, лояльність до них помітно знизилася серед учасників дослідження.

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Тільки 48% респондентів ставляться до Гаррі позитивно, а до його дружини ще менше – усього 33%.

За даними YouGov, стабільно високою популярністю (71%) серед британців користується королева Єлизавета II. Учасники опитування також залишаються задоволені принцом Вільямом і Кейт Міддлтон (80% і 76% відповідно).

Втрачає популярність спадкоємець британського престолу принц Чарльз. До нього добре ставляться 28% мешканців країни, що приблизно на третину менше, ніж у 2019 році. І, нарешті, найбільш неприємним представником монархії британці все ще вважають принца Ендрю через його зв'язки з Джеффрі Епштейном.

Подивитися усі результати опитування можна на сайті YouGov.

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