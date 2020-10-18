У королеви Єлизавети II з'явився новий офіційний портрет

Уряд Канади поділився новим офіційним портретом Єлизавети II. На знімку королева вперше за кілька місяців з'явилася в тіарі.

Єлизавети II одягнула біле плаття з канадськими відзнаками. Крім цього на королеві красується дорогоцінна тіара, намисто і сережки з сапфірами та діамантами. Їх Єлизаветі II подарував її батько король Георг VI у 1947 році на весілля.

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Набір прикрас датується серединою XIX століття. У 1960-х роках в комплект додали ще й браслет. Ці ж прикраси королева носила під час свого турне по Канаді в 1990 році.

Портрет зробили в березні 2019 року у Віндзорському замку. Єлизавету знімав королівський фотограф Кріс Джексон.

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