Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Василь Ломаченко

У королеви Єлизавети II з'явився новий офіційний портрет

  • 10
Єлизавета II - фото 1
Єлизавета II / instagram

Уряд Канади поділився новим офіційним портретом Єлизавети II. На знімку королева вперше за кілька місяців з'явилася в тіарі.

Єлизавети II одягнула біле плаття з канадськими відзнаками. Крім цього на королеві красується дорогоцінна тіара, намисто і сережки з сапфірами та діамантами. Їх Єлизаветі II подарував її батько король Георг VI у 1947 році на весілля.

І ще: Королева Єлизавета II вперше за довгий час вийшла у світ

Набір прикрас датується серединою XIX століття. У 1960-х роках в комплект додали ще й браслет. Ці ж прикраси королева носила під час свого турне по Канаді в 1990 році.

Портрет зробили в березні 2019 року у Віндзорському замку. Єлизавету знімав королівський фотограф Кріс Джексон.

Читайте також: Ніякої піци: колишній кухар Єлизавети II розкрив секрети королівського харчування

Джерело: people
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гнучка британська модель Ліссі Ізабелла, яка заводить своїми позами (18+)
  • 11 жовтня, 19:47
  • 2869
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 2576
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2586733
Загрузка...
Новини