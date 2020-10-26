Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Вибори

Бездоганна Кейт Міддлтон засмутила королеву Єлизавету II своїм зовнішнім виглядом

  • 154
Кейт Міддлтон - фото 1
Кейт Міддлтон / gettyimages

Кейт Міддлтон, яку назвали найстильнішою членкинею британської королівської сім'ї, потішила своїх шанувальників виходом у світ, але засмутила королеву Єлизавету II.

Виявляється, герцогиня Кембриджська порушила модний королівський протокол Її Величності, надівши брючний костюм. Саме його Єлизавета II не рекомендує носити жінкам монаршої сім'ї.

І ще: 5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів

Днями принц Вільям разом з Кейт Міддлтон відвідали виставковий майданчик на залізничному вокзалі Ватерлоо. Пізніше подружжя знімалися з телеведучою Кейт Гарравей для церемонії вручення нагороди Pride of Britain Awards в Лондоні. Кейт вибрала для заходу синій брючний костюм і синю сорочку на ґудзиках, які вдало підходили до вбрання принца Вільяма.

Причина, з якої Єлизавета II не любить, щоб королівські жінки носили костюми, не зовсім ясна. Сама ж Її Величність частіше віддає перевагу класичному луку, що складається з довгого пальто, капелюха, чорної сумочки і перлів.

Бездоганна Кейт Міддлтон засмутила королеву Єлизавету II своїм зовнішнім виглядом - фото 432068

Це цікаво: Відчував себе запасним: принц Гаррі і принц Вільям досі не помирилися

Джерело: express
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 26 жовтня – 1 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 25 жовтня, 17:20
  • 306
Дівчина тижня: гаряча красуня Сара Сампайо – той самий ангел з реклами Axe Effect (18+)
  • 25 жовтня, 21:55
  • 831
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2603072
Загрузка...
Новини