Бездоганна Кейт Міддлтон засмутила королеву Єлизавету II своїм зовнішнім виглядом

Кейт Міддлтон, яку назвали найстильнішою членкинею британської королівської сім'ї, потішила своїх шанувальників виходом у світ, але засмутила королеву Єлизавету II.

Виявляється, герцогиня Кембриджська порушила модний королівський протокол Її Величності, надівши брючний костюм. Саме його Єлизавета II не рекомендує носити жінкам монаршої сім'ї.

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Днями принц Вільям разом з Кейт Міддлтон відвідали виставковий майданчик на залізничному вокзалі Ватерлоо. Пізніше подружжя знімалися з телеведучою Кейт Гарравей для церемонії вручення нагороди Pride of Britain Awards в Лондоні. Кейт вибрала для заходу синій брючний костюм і синю сорочку на ґудзиках, які вдало підходили до вбрання принца Вільяма.

Причина, з якої Єлизавета II не любить, щоб королівські жінки носили костюми, не зовсім ясна. Сама ж Її Величність частіше віддає перевагу класичному луку, що складається з довгого пальто, капелюха, чорної сумочки і перлів.

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