На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
8 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
- 64
Вихідні на 8 березня – це чудова можливість кудись поїхати, побачити щось нове, не використовуючи відпустку. Ловіть найкращі ідеї такої подорожі.
До жіночого свята 8 березня залишилося зовсім небагато часу і потрібно визначатися, куди б ви хотіли поїхати в цей день. Допомагаємо вам обрати найкращу локацію в Україні.
І ще: Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
Бакота
Це місце обов'язково варто відвідати, якщо ви у Кам'янець-Подільському. Маленький рай розташований на Дністрі, на території Національного природного парку "Подільські Товтри", про який все ще мало хто знає. Розташований всього в 55 км від залізничної станції Кам'янець-Подільський. Бакота – затоплене село на Поділлі. Півстоліття тому сотні сімей покинули тут свої будинки і господарства. Зараз це водосховище довжиною в 200 кілометрів. Місце відоме своїми неймовірними краєвидами і тишею.
Карпати
У березні закінчується лижний сезон, а значить цей уїк-енд буде практично останнім шансом покататися на лижах. В кінці сезону зазвичай діє система знижок на скі-пас, інвентар і житло. Крім Буковеля в Україні є ще не один десяток хороших зимових курортів. Поїхати можна, наприклад, в Славське, що в 135 км від Львова. Тут непогана інфраструктура, великий вибір готелів і житла в приватному секторі (200-500 грн з людини).
Більш відомий найвисокогірніший український курорт Драгобрат. Тут також все обладнано для професійних кайтерів, є трампліни для фрістайлу. Жити в самому комплексі доволі дорого, тому багато хто зупиняється в приватному секторі в селищі Ясіня.
Полтава
Любителям смачно поїсти варто вирушити на Полтавщину, дегустувати місцеву кухню і гуляти цікавими місцями. Зі страв варто спробувати місцеві галушки (а, якщо сподобається, то і сфотографуватися біля тематичного пам'ятника), пундик (смажені коржі з тіста) манники (страва з сиру і манки) і місцевий борщ.
Після настільки насиченої дегустації варто обов'язково прогулятися по місту. Гуляючи по Полтаві підніміться на Іванову гору, з якої відкривається чудовий краєвид на місто, прогуляйтеся по Круглій площі, зазирніть в музей-садибу Котляревського і пройдися до поля Полтавської битви.
Асканія-Нова
Це єдина в усій Європі територія, не порушена людською діяльністю. Тут гармонійно поєднується місцева флора і фауна з завезеними екзотичними, деякими рідкісними, видами рослин і тварин. Тут можна побачити верблюдів, страусів, нанду, фазанів, павичів, папуг.
Одеса
Це місто вас приємно здивує і точно подарує чудові спогади. Тут ви знайдете все, що потрібно для уїк-енду: смачну їжу, тривалі прогулянки по місту, цікаві екскурсії. Також ви зможете прогулятися біля моря. Прийнявши рішення про поїздку в Одесу, не полінуйтеся поцікавитися місцевим прогнозом погоди. Одеська весна часто буває вельми дощовою і прохолодною. Більшість туристів відвідують місто на 8 березня, Великдень і травневі свята. В Одесі є, що подивитися і навесні. Середня температура повітря вдень може досягати +20°C.
У Києві
Багато хто думає: щоб відпочити і побачити що-небудь незвичайне, треба їхати в інший регіон або навіть країну. Але це зовсім не так. Дуже часто ми не помічаємо краси навколишнього світу. Жителі Києва можуть провести ці вихідні відвідавши, місцеві пам'ятники культури. Екскурсовод покаже і розповість багато цікавого. За один день вам вдасться побачити безліч красивих і незабутніх місць, переміститися з сучасності в історію, насолодитися активним і пізнавальним відпочинком.
Умань
А особливо національний дендрологічний парк "Софіївка". У цьому романтичному місці має побувати кожен українець! Уманська Софіївка – чарівний рукотворний сад, одна з найвизначніших пам'яток ландшафтного мистецтва в Європі – заворожує своєю красою. Парк, що простягнувся на 179,2 гектара, почали будувати в 1785 році як подарунок графа Станіслава Потоцького для його коханої Софії. І зараз ця пам'ятка доводить, що краса та кохання – вічні. Світломузичні фонтани. Так-так, вони є не тільки у Вінниці. Саме в Умані відкрили найбільший в центральній Україні комплекс світломузичних фонтанів, який назвали "Перлиною кохання". Влаштуйте собі ідеальний вечір із казковим видовищем!
Харків
Чим може вразити туристів серце Слобожанщини – Харків? Перш за все, амбітністю. Тут дійсно багато пам'яток. Тому приїжджайте сюди частіше, відкривайте місто частинами – через події, архітектуру, історичні маршрути. Звісно, це далеко не всі цікаві місця та куточки Харкова, адже ми обрали лише найкращі. Також відвідайте канатку. На "канатці", як лагідно називають її харків’яни, з висоти пташиного польоту ви зможете спостерігати панораму всього міста. За 10 хвилин подорожі на висоті від 8 до 26 метрів вам відкриються чудові краєвиди Харкова.
Більше ідей: Єгипет вводить нову візу для туристів: правила перебування на території країни
-
17:13Експерти Tinder допомагатимуть створити ідеальний профіль
-
17:05Кайдашева сім'я: переказ, аналіз і уривок повісті Нечуя-Левицького
-
16:52Як доглядати за шкірою навесні: ефективні поради
-
16:41Потужний Mercedes-Benz G-Class перетворили на пікап
-
16:218 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:13Американська компанія організовує бюджетні космічні тури: чим вони особливі
-
16:12Найкращі вірші Тараса Шевченка, які має знати кожен українець
-
16:00Привітання з 8 березня вчительці: вірші, проза, смс і картинки
-
15:55Регіну Тодоренко порівняли з Анджеліною Джолі
-
15:49Тарас Шевченко: біографія, особисте життя і цікаві факти про Кобзаря
-
15:42Фронтальна камера Xiaomi Mi Note 10 Pro "завалила" тест DxOMark
-
15:32Японський робот-баскетболіст закинув 11 триочкових: відео
-
15:20Астрономи розповіли про причини вигину нашої Галактики
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:11Як проходить йога з лемурами в одному з готелів в Англії: кумедні фото
-
14:50У мережі показали автомобільну шину, яку ніколи не треба міняти
-
14:31Наталія Могилевська підкорила публіку глибоким декольте
-
14:29Привітання з 8 березня в прозі: гарні поздоровлення своїми словами
-
14:14Науковці назвали несподівану причину появи головного болю
-
13:47Надя Дорофєєва поділилася знімком зі зйомок нового кліпу
-
13:21Мандрівник сфотографував найсекретнішу у світі субмарину: фотофакт
-
12:58Американська супермодель знялася в прозорій сукні: спокусливі фото (18+)
-
12:43З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей
-
12:20У Twitter можна буде записувати сторіс: відео
-
16:218 березня в Україні: де провести незабутні вихідні
-
12:43З чого починали голлівудські зірки: фотопорівняння дебютних та крайніх ролей
-
10:22Єгипет вводить нову візу для туристів: правила перебування на території країни
-
07:18Погода в Україні 5 березня: дощі та сильний вітер повертаються
- 04 березня
-
20:435 хитрощів, які дозволять вам більше подорожувати світом
-
18:47Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
-
16:00Невмирущі хіти Володимира Івасюка, які Україна співає досі
-
14:0510 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
-
11:43Супрун спростувала фейкові методи боротьби з коронавірусом: не ведіться на це
-
07:14Погода в Україні 4 березня: від потепління до дощів
- 03 березня
-
20:05Коронавірус в Україні: як у мережі реагують на ситуацію
-
17:21Якщо жінка пише такі СМС, вона закохана у вас по вуха
-
14:13Як правильно користуватись антисептиком: інструкція, яка вас здивує
-
11:29Коронавірус в Україні: стало відомо про перший випадок захворювання
-
10:50Голос країни 2020: які учасники потрапили в команди 10 сезону
-
07:17Погода в Україні 3 березня: весняне тепло і дощі
- 02 березня
-
21:4410 гарячих порад, які допоможуть отримати максимум задоволення від сексу
-
19:455 ознак того, що ваші тренування недостатньо ефективні
-
16:14Подорож на 8 березня: маршрут, який вразить вашу кохану жінку
-
14:00Меню на Великий піст 2020: рецепти пісних страв, які можна їсти
-
12:14ASUS ROG Phone II та Black Shark 2 Pro: огляд найкращих ігрових смартфонів на ринку
-
09:17Голос країни 10 сезон 7 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:14Лікарі пояснили, чому не варто пити чай з лимоном
- 01 березня
-
19:19Фрази, які розумні люди ніколи не говорять
-
18:00Дівчина тижня: гаряча танцівниця тверку, Джен Соул, яка обожнює оголювати сідниці (18+)