Який раціон дозволяє продовжити життя

Що їсти, щоб довго жити

Науковці визначили, що варто їсти, щоб збільшити тривалість життя. І все значно простіше, аніж здається.

Дослідники з Фуданьського університету (Китай) та Гарварда (США) проаналізували дані майже 28 тисяч чоловіків та 53 тисяч жінок зі США за період у 15 років, передає Express. Таким чином вони намагались визначити дієту, яка збільшує шанси на довголіття.

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Виявилось, що найкращі результати та найвищу ймовірність довгого життя мали ті люди, які надавали перевагу цільнозерновим продуктам, овочам та іншим джерелам клітковини і білків. Тим часом любов до червоного м'яса збільшувала ризики передчасної смерті на 10%, а обробленого червоного м'яса (сосиски, ковбаси) ще вище.

"Це дослідження передбачає, що заміна червоного м'яса на здорові альтернативи сприяє довголіттю", – наголошують автори.

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