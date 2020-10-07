Експерти назвали продукти, які допомагають усувати сухість шкіри

Сухість шкіри можна побороти не лише за допомогою косметики

Крім зволожувальних кремів при сухій шкірі нам також необхідно їсти правильну їжу. Саме вона допоможе донести необхідну вологу зсередини. Експерти назвали продукти, які обов'язково мають бути у вашому раціоні, аби усунути сухість шкіри.

Що потрібно їсти, аби ваша шкіра виглядала відмінно протягом цілого року.

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Жирна риба. Така риба, як лосось, скумбрія й оселедець, є багатим джерелом жирних кислот Омега-3, які роблять шкіру міцною, еластичною та зволоженою. Дефіцит жирних кислот може викликати сухість шкіри. Жирна риба також містить вітамін Е – один з найважливіших антиоксидантів для нашої шкіри.

Авокадо. У цьому фрукті високий вміст корисних жирів, які допомагають зберегти еластичність та підтримувати зволоження шкіри. Авокадо також є хорошим джерелом вітамінів E і C, які допомагають захистити шкіру від окисного пошкодження.

Насіння соняшника. Відмінне джерело вітаміну Е, який є важливим антиоксидантом для шкіри. 28 грамів насіння містять 49% добової дози вітаміну Е.

Броколі. Овоч багатий вітамінами та мінералами, які важливі для здоров'я шкіри, включаючи цинк, вітаміни А і С. Він також містить лютеїн – каротиноїд, що допомагає захиститися від окисного пошкодження, яке може зробити шкіру сухою і зморшкуватою.

Помідори. Один з кращих джерел вітаміну С, важливого для здоров'я шкіри. Цей овоч також містить всі основні каротиноїди, включаючи лікопін, бета-каротин і лютеїн, які, як було доведено, захищають шкіру від пошкоджень сонцем, а також запобігають утворенню зморшок.

Тож додавайте ці продукти до свого раціону, аби не потрібно було витрачатися на дорогі зволожувальні креми.

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