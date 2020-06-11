Як харчуватись у спеку, щоб добре почуватись

Літо - це не лише крута пора для того, щоб відпочити та насолодитись теплом, а й період, коли варто обачніше ставитись до свого раціону. Спекотна погода змушує змінити звичний режим і в раціоні.

Дієтологи розповіли, як повинен виглядати літній раціон, аби витримувати спеку та стреси. Для початку, варто зменшити кількість жирної їжі, солодких напоїв та спиртного. Така ж ситуація і з жирним м'ясом.

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Через надто теплу погоду підіймається і температура тіла, через що організм стрімко втрачає рідину. Тому важливо пам'ятати про водний баланс, а також випивати склянку води кімнатної температури перед кожною трапезою. Це дозволить не переїдати та втамувати спрагу, яку люди часто плутають з відчуттям голову.

Правила харчування влітку

Що ж до наповнення холодильника, то варто надавати перевагу сезонним овочам, ягодам, фруктам, а також птиці, рибі і морепродуктам. А для того, щоб краще зосереджуватись влітку, не варто зловживати кавою. В ідеалі цей улюблений для багатьох напій краще замінити зелений, трав'яним чи фруктовим чаєм.

Правила харчування влітку

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