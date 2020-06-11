Не лимонад: названо ідеальний літній напій

Спекотна погода нагадує про те, що варто пити більше води. Але надто тепле літо ще й стає сезоном для різноманітних напоїв з льодом. Але чи справді вони допомагають охолодитись?

Коли температура повітря сягає високих позначок, то не варто поспішати одразу за чимось газованим чи крижаним. Навіть лимонад не так швидко допоможе повернути нормальне самопочуття, як інший звичний напій. Йдеться про чай, який чимало людей вважають явно не літнім напоєм.

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Однак експерти упевнено наголошують, що у спекотний сезон саме горня теплого чаю рятує від високої температури не гірше, аніж зігріває взимку.

Який напій корисно пити влітку

Чому? Коли люди п'є щось гаряче, то мозок отримує сигнал, що потрібно швидко остудити організм. Тому не дивно, що влітку цілком нормальним є чаювання у країнах Середньої Азії і не тільки. А от холодні напої викликають дисонанс в організмі та збільшують ризики появи застуди.

Звісно ж, є ще кілька поради, які дозволять чудово почуватись у спеку. Серед них вживання достатньої кількості питної води кімнатної температури, а також більше уваги до сезонних овочів, ягід та фруктів.

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