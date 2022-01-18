Який предмет на робочому місці притягує найбільше бактерій: ним ми користуємося щодня

Якщо ви працюєте в офісі, то вам краще запастися антибактеріальними серветками. Учені виявили на робочому місці "гарячі точки" для бактерій та інших "забруднювачів".

Команда постачальника засобів для чищення Chicopee перевірила офісні "точки дотику" з бактеріями і цвіллю, які відомі під загальною назвою колонієутворюючі одиниці. Як пише Dailymail, комп'ютерна миша посіла перше місце у цьому рейтингу.

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Так, мишка, якою ми користуємося щодня, виявилася найбруднішою. У неї в 11 разів більше колонієутворюючих одиниць, ніж у сидіння унітазу.

За межами робочого столу найбільше мікробів фахівці виявили на кухні. У список увійшли чайник та холодильник. Крім цього, пляшки з дезінфікуючим засобом містять велику кількість спор цвілі.

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