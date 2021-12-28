Як без зусиль відчистити мікрохвильовку та позбутися неприємних запахів: кухонні лайфхаки

Влаштовуючи прибирання вдома, зокрема, на кухні, багато хто часто забуває про мікрохвильовку. Розповідаємо, як відчистити техніку, де накопичилося чимало жиру.

Як пише Іrishexaminer, мікрохвильова піч з часом стає брудною практично у всіх. На щастя, існує безліч способів позбутися будь-якого бруду і зробити так, щоб ваша кухонна техніка знову засяяла.

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Як боротися з жиром

Просто додайте скибочки лимона, лайма або апельсина у місткість з водою, вилийте туди трохи цитрусового соку. Також додайте трохи звичайного білого або яблучного оцту. Помістіть миску з усім цим в мікрохвильову піч і розігрійте її на високій потужності протягом декількох хвилин, поки вода не закипить, а вікно дверцят не запітніє. Далі дайте мисці охолонути протягом п'яти хвилин, тоді заберіть посуд і легко протріть поверхню мікрохвильової печі всередині

Як позбутися неприємного запаху всередині мікрохвильовки

Якщо щоразу, коли ви відкриваєте дверцята мікрохвильової печі, відчуваєте запах, не хвилюйтеся. Ми всі інколи там залишаємо продукти, звідси й сморід. Але з цим легко впоратись за допомогою класичної харчової соди. Так, помістіть миску з харчовою содою в мікрохвильову піч і зачиніть дверцята. Залиште на годину або більше (в ідеалі на ніч). Сода вбере неприємний запах.

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