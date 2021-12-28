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Як без зусиль відчистити мікрохвильовку та позбутися неприємних запахів: кухонні лайфхаки

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Як легко відчистити мікрохвильовку - фото 1
Як легко відчистити мікрохвильовку / apartmenttherapy

Влаштовуючи прибирання вдома, зокрема, на кухні, багато хто часто забуває про мікрохвильовку. Розповідаємо, як відчистити техніку, де накопичилося чимало жиру.

Як пише Іrishexaminer, мікрохвильова піч з часом стає брудною практично у всіх. На щастя, існує безліч способів позбутися будь-якого бруду і зробити так, щоб ваша кухонна техніка знову засяяла.

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Як боротися з жиром

Просто додайте скибочки лимона, лайма або апельсина у місткість з водою, вилийте туди трохи цитрусового соку. Також додайте трохи звичайного білого або яблучного оцту. Помістіть миску з усім цим в мікрохвильову піч і розігрійте її на високій потужності протягом декількох хвилин, поки вода не закипить, а вікно дверцят не запітніє. Далі дайте мисці охолонути протягом п'яти хвилин, тоді заберіть посуд і легко протріть поверхню мікрохвильової печі всередині

Як без зусиль відчистити мікрохвильовку та позбутися неприємних запахів: кухонні лайфхаки - фото 488053

Як позбутися неприємного запаху всередині мікрохвильовки

Якщо щоразу, коли ви відкриваєте дверцята мікрохвильової печі, відчуваєте запах, не хвилюйтеся. Ми всі інколи там залишаємо продукти, звідси й сморід. Але з цим легко впоратись за допомогою класичної харчової соди. Так, помістіть миску з харчовою содою в мікрохвильову піч і зачиніть дверцята. Залиште на годину або більше (в ідеалі на ніч). Сода вбере неприємний запах.

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