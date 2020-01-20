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Який насправді зараз рік

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2020 рік - фото 1
2020 рік / webexhibits

Розповідаємо, який зараз рік з наукової точки зору. Від яких подій вели літочислення великі цивілізації давнини.

Григоріанський і Юліанський календарі (2020 рік від народження Ісуса Христа)

Григоріанський календар, який об'єднує переважну більшість сучасних країн, в тому числі Україну, був вигаданий в 1582 році Папою Римським Григорієм XIII. Він замінив собою Юліанський календар, запропонований астрономами ще в епоху Римської імперії.

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Ісламський календар (1442 рік від Хіджри)

Відправною точкою мусульманського літочислення є переселення перших мусульман з Мекки до Медіни, що відбулося в 622 році (за григоріанським календарем). Переселення було спровоковано гоніннями на мусульман з боку місцевої аристократії. Подібно пророку Мойсею, мусульманський пророк Мухаммед повів віруючих з міста в більш безпечний регіон.

Китайський календар (4717 рік від приходу до влади імператора Хуанді)

Хуанді або Жовтий імператор – найперший правитель Піднебесної, вважається предком всіх сучасних китайців. За легендами, він підпорядкував розрізнені племена, склав першу імперію і вигадав перші закони. У цей період з'явився календар, писемність, перший лук зі стрілами, човни з веслами і т.д. Сталося така знаменна подія в 2637 році до н. е.

Планетарний календар (4,54 мільярда років від утворення Землі)

Згідно загальновизнаним даними, наша планета утворилася 4,54 мільярда років тому. Життя зародилося 4,1-3,8 млрд років тому. Найперша людина з'явилася 2,6 млн років тому.

Який насправді зараз рік - фото 381012

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Джерело: webexhibits
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