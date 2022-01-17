Який місяць у 2022 році обрати для подорожі: у цей період можна заощадити до 40%

Хто ж не хоче зекономити на подорожах. Експерти розповіли, який період обрати для мандрівки, аби заощадити на авіаквитках до 40%.

Фахівці ретельно відстежують динаміку попиту на авіаквитки. Це дозволяє зрозуміти, у який місяць, день тижня і навіть час доби найвигідніше бронювати рейс, пише Express.

І ще: Не обирайте ці місця у літаку, якщо хочете сидіти якомога далі від шумних немовлят

Працівники туристичної індустрії відзначають, що отримати квиток за найпривабливішою ціною вдасться, якщо дотримуватися двох основних умов: купувати його задовго до поїздки та в неділю. Саме в останній день тижня вартість внутрішніх та міжнародних перельотів може знизитись на 15-20%. Найкраще купувати у пізній час. Важливо: це не стосується квитків у зворотний бік. Їх вигідніше купувати у будні.

Найкращим місяцем для подорожей за межами України у 2022 році обіцяє бути вересень. На відміну від грудневих рейсів, вигода може досягти 40%. А ось внутрішні перельоти рекомендується здійснювати у березні – можна заощадити 45%.

Компанії часто виставляють авіаквитки на продаж за 330 днів до вильоту. Бронювати їх у початковий період не варто. Краще трохи почекати і зробити це за 4-5 місяців. А ось за 2-3 тижні ціни досягають свого максимуму, тому відкладати бронь на останній момент також не варто.

Читайте також: У який час доби значно краще подорожувати літаком: нюанси авіаперельотів