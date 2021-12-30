У який час доби значно краще подорожувати літаком: нюанси авіаперельотів

Звісно, плануючи подорож, обирати час вильоту особливо не доводиться, адже регулярні рейси мають фіксовану годину відправлення. Разом з тим, існує той період доби, коли переліт може бути у рази комфортнішим.

Комфорт у салоні

Так, колишня бортпровідниця Стелла Конноллі розповіла, що найкраще обслуговування є на ранкових рейсах. Все через те, вони рідше затримуються, тому й персонал має гарний настрій. Пише про ще NBC News. Крім цього, екіпаж літака також хоче вчасно потрапити до місця призначення і повернутися додому. І ще: вранці авіалайнери зазвичай набагато чистіші.

І ще: Стюардеса назвала типові помилки пасажирів, які призводить до запізнень на рейс

Турбулентність

Експерт каже, що ранкове повітря сприятливіше для польотів. А ось у другій половині дня часто міняється погода та може бути гроза. Повітря стає хіба що "вибоїстим", що викликає турбулентність.

Пересадка

Якщо ваш рейс затримали і у вас залишається дуже мало часу, аби встигнути на пересадку, не соромтеся сказати про це бортпровідникам. Вони можуть зробити оголошення про те, що пасажири, які мають стикувальний рейс, вийдуть першими.

Але вкрай важливо бути ввічливими, коли проситимете про цю послугу. Адже персонал не зобов'язаний забезпечити вам швидкий вихід.

Читайте також: Чому у літак краще сідати одним із перших: хитрість, про яку мало хто задумувався