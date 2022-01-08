Не обирайте ці місця у літаку, якщо хочете сидіти якомога далі від шумних немовлят

Кожному пасажиру хочеться провести час у літаку максимально спокійно. Особливо, якщо рейс тривалий. Однак серед попутників часто трапляються й найменші мандрівники, які своїм гучним плачем не дають розслабитися. Але ми знаємо секрет, який дозволить обрати місця якомога далі від дітей.

Бортпровідниці Енні Кінгстон та Ребекка Лав назвали три зони, де найчастіше бронюють місця батьки з маленькими дітьми, пише Mirror. Так, Кінгстон стверджує, що найімовірніше пасажири з немовлям сидітимуть у літаку біля перебірки (стінки між класами, скажімо, між бізнесом та економ). Ці місця є найбезпечнішими для автокрісла.

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Ці перегородки, що отримали технічну назву "перебірки", є єдиними місцями на борту літака, де батьки можуть безпечно закріпити люльку дитини, і, отже, саме там перебуватиме більшість дітей віком до одного року, – сказала Кінгстон.

Її колега назвала ще два місця, які зазвичай віддають дітям. За словами Лав, це вікна і близькість до туалету. Ілюмінатори батьки використовують, аби відволікти своє чадо та переключити його увагу на вид. Біля туалету ж сідають мандрівники з маленькими дітьми через те, що їм необхідно часто усамітнюватися з малюком для гігієнічних процедур.

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