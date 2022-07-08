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Який маринад обрати для крилець, аби утворилася пікантна скоринка: рецепт у відео

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Рецепт маринаду до крилець - фото 1
Рецепт маринаду до крилець / unsplash

Смажені чи запечені крильця відмінно підходять як для домашнього барбекю, так і для доповнення до улюбленого гарніру. Як смачно замаринувати куряче м'ясо, читайте далі.

Фуд-блогерка Настя розповіла на своїй сторінці в Instagram, як приготувати курячі крила з апетитно скоринкою в домашніх умовах. Ловіть секретний рецепт пікантного маринаду.

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Рецепт маринаду до крилець

Інгредієнти:

  • крильця – 500 грамів;
  • сіль – 1 столова ложка;
  • мелений перець – на ваш смак;
  • соєвий соус – 2 столові ложки;
  • гірчиця – 2 столові ложки;
  • мед – 2 столові ложки;
  • мелена паприка – на ваш смак;
  • кунжут – на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Викладіть крильця у глибоку посудину та додайте усі інгредієнти.
  2. Ретельно все перемішайте та відставте маринуватися на 30 хвилин.
  3. Тоді викладі у форму для запікання та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Смачного!

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