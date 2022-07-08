Який маринад обрати для крилець, аби утворилася пікантна скоринка: рецепт у відео

Смажені чи запечені крильця відмінно підходять як для домашнього барбекю, так і для доповнення до улюбленого гарніру. Як смачно замаринувати куряче м'ясо, читайте далі.

Фуд-блогерка Настя розповіла на своїй сторінці в Instagram, як приготувати курячі крила з апетитно скоринкою в домашніх умовах. Ловіть секретний рецепт пікантного маринаду.

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Рецепт маринаду до крилець

Інгредієнти:

крильця – 500 грамів;

сіль – 1 столова ложка;

мелений перець – на ваш смак;

соєвий соус – 2 столові ложки;

гірчиця – 2 столові ложки;

мед – 2 столові ложки;

мелена паприка – на ваш смак;

кунжут – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Викладіть крильця у глибоку посудину та додайте усі інгредієнти. Ретельно все перемішайте та відставте маринуватися на 30 хвилин. Тоді викладі у форму для запікання та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 30-40 хвилин.

Смачного!

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