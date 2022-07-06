Соус до бургера, як в МакДональдз: Клопотенко розкрив секретний рецепт

Український шеф-кухар Євген Клопотенко закликав приготувати чизбургер, адже він розкрив секрет соусу МакДональдз. Спробуйте і ви!

Звісно, точної рецептури цього соусу ніхто не знає. Але цей варіант буде на смак максимально схожий на той, що додають у свої бургери в МакДональдз.

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"Зараз відома американська мережа швидкоїжі не працює в Україні. І я знаю, ви скучили за їх бургерами. Тому, що? Тому будемо готувати чизбургер з соусом, як в МакДональдз", – коментує Євген Клопотенко.

Інгредієнти для чизбургера:

Фарш з міксу яловичини та свинини

Булочка для бургера

Квашені огірки

Червона цибуля

Сир

Кетчуп

Кумин

Для соусу:

150 г червонокачанної капусти

50 г вершкового масла

15 г солодкої гірчиці

100 мл червоного вина

5 г зіри

дрібка крохмалю (опціонально)

Рецепт приготування бургера як в МакДональдз:

Сформуйте котлету з фаршу. Аби котлета краще тримала форму та була більш соковитою, покладіть її вже сформовану у морозильну камеру, поки будете займатися іншими процесами. Булочку для бургера розріжте вздовж навпіл та покладіть у розігріту духовку на кілька хвилин. Так вона буде більш хрусткою. Або можна обсмажити на сухій пательні гриль. Квашений огірок наріжте тонкими слайсами під кутом 45 градусів. На 1 бургер потрібно приблизно 3-4 слайси огірка. Очистьте червону цибулину. Можна нарізати її тонкими кільцями. Для соусу червонокачанну капусту нашаткуйте, знадобиться 150 г. Розігрійте пательню із 50 г вершкового масла та викладіть нашатковану капусту, 15 г солодкої гірчиці та 5 г зіри. Тушкуйте на середньому вогні. Коли побачите, що капуста стала м'якою, влийте 100 мл червоного вина. Тушкуйте ще кілька хвилин. Перекладіть капусту у чашу та ретельно перебийте занурювальним блендером до однорідності. Якщо ви хочете, аби соус був трохи густіший, додайте дрібку крохмалю та перемішайте. Для більш однорідної консистенції можна перетерти його через дрібне сито. Дістаньте котлету з морозильної камери та обсмажте на пательні. Переверніть один раз, посоліть до смаку та залиште на пательні ще на 30 секунд. Нижній шар булочки змастіть соусом з червонокачанної капусти. Верхній шар змастіть звичайним кетчупом. Зверху викладіть кубики цибулю та трохи присипте кумином. Далі викладіть слайси квашеного огірка та підсмажену котлету. На котлету викладіть 2 слайси сиру та накрийте верхньою булочкою, змащеною кетчупом.

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