Який кросовер безпечніший: Range Rover Evoque чи Citroen C5 Aircross

У новій серії незалежних краш-тестів Euro NCAP організація перевірила пасивну безпеку двох кросоверів – Range Rover Evoque і Citroen C5 Aircross. Дізнайтесь, який кросовер виявився безпечнішим для пасажирів і водія.

Друге покоління Land Rover Range Rover Evoque хоч і виглядає як рестайлінг першого, але насправді це абсолютно новий автомобіль. І якщо ви замислюєтеся про його покупку, то важливо знати, що ця машина дуже хороша в області пасивної безпеки.

І ще: Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто

Європейський варіант кросовера отримав максимально можливий рейтинг за результатами випробувань Euro NCAP. Експерти організації зазначили, що новий Evoque проявив себе у всіх областях. Особливо вразив прогрес в області безпеки пішоходів – машина оснащена активним капотом і системою автогальмування при виявленні пішоходів і велосипедистів на дорозі.

Результати показують, що автовиробники, як і раніше, зацікавлені в досягненні найвищих показників з безпеки. Особливо відрадно бачити впровадження та вдосконалення систем допомоги водієві. Деякі з асистентів будуть обов'язковими для нових машин з 2022 року, але більшість компаній вже зараз ставлять їх на свої автомобілі, – прокоментував тести генеральний секретар Euro NCAP Міхель ван Ратінген.

Що стосується Citroen C5 Aircross, то в стандартній комплектації модель за підсумками краш-тесту отримала 4 зірки, а додатковий пакет систем безпеки при повторному ударі дозволив отримати максимальні 5 зірок рейтингу.

Читайте також: Lamborghini Huracan перетворили на справжній раллі-кар