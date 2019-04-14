Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Вибори президента України 2019

Який кросовер безпечніший: Range Rover Evoque чи Citroen C5 Aircross

  • 13
Новий Range Rover Evoque отримав максимальну оцінку - фото 1
Новий Range Rover Evoque отримав максимальну оцінку

У новій серії незалежних краш-тестів Euro NCAP організація перевірила пасивну безпеку двох кросоверів – Range Rover Evoque і Citroen C5 Aircross. Дізнайтесь, який кросовер виявився безпечнішим для пасажирів і водія.

Друге покоління Land Rover Range Rover Evoque хоч і виглядає як рестайлінг першого, але насправді це абсолютно новий автомобіль. І якщо ви замислюєтеся про його покупку, то важливо знати, що ця машина дуже хороша в області пасивної безпеки.

І ще: Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто

Європейський варіант кросовера отримав максимально можливий рейтинг за результатами випробувань Euro NCAP. Експерти організації зазначили, що новий Evoque проявив себе у всіх областях. Особливо вразив прогрес в області безпеки пішоходів – машина оснащена активним капотом і системою автогальмування при виявленні пішоходів і велосипедистів на дорозі.

Результати показують, що автовиробники, як і раніше, зацікавлені в досягненні найвищих показників з безпеки. Особливо відрадно бачити впровадження та вдосконалення систем допомоги водієві. Деякі з асистентів будуть обов'язковими для нових машин з 2022 року, але більшість компаній вже зараз ставлять їх на свої автомобілі, – прокоментував тести генеральний секретар Euro NCAP Міхель ван Ратінген.

Що стосується Citroen C5 Aircross, то в стандартній комплектації модель за підсумками краш-тесту отримала 4 зірки, а додатковий пакет систем безпеки при повторному ударі дозволив отримати максимальні 5 зірок рейтингу.

Читайте також: Lamborghini Huracan перетворили на справжній раллі-кар

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
  • 12 квітня, 17:30
  • 603
Для дорослих: як виглядав перший український еротичний журнал Лель (18+)
  • 10 квітня, 21:30
  • 3457
10 дурних запитань шеф-кухарю: смачно і зрозуміло
  • 11 квітня, 16:21
  • 519
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології