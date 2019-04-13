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Ломаченко – Кролла Гра престолів

Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто

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Цей автомобіль в Україні був майже невідомий - фото 1
Цей автомобіль в Україні був майже невідомий / Renault

Є машини, які краще уживаними не купувати. А таких моделей не мало. У багатьох іменитих виробників бувають невдалі екземпляри, які не витримують перевірку часом.

Subaru Tribeca. В цілому Subaru давно зарекомендував себе як дуже хороший бренд. Автомобілі дуже надійні і володіють значним ресурсом, проте дороги і клопітно в змісті. Але запчастини до цього авто не продають на кожному розі.

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Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто - фото 320711

Peugeot 607. Великий седан преміум-класу за невеликі гроші, це завжди заманливо. Багатьох не зупиняє той факт, що за 607 тягнеться шлейф досить сумнівної репутації, і після ери евроблях в Україні цих машин осіло доволі багато.

Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто - фото 320712

Audi A8. Преміальний седан німецького бренду завжди був у пошані в Україні. Однак, якщо раніше старі А8 купували тільки справжні цінителі антикварного преміум, то після навали евроблях все змінилося.

Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто - фото 320713

Alfa Romeo 159. Можливо, це найкрасивіший автомобіль в історії. Або ж один з найкрасивіших. А ще 159-а "альфа" чудово керується і вельми задерикувато їде навіть з 2,2-літровим бензиновим мотором (найпоширеніша версія).

Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто - фото 320714

Renault Scenic. До навали евроблях цей автомобіль в Україні був майже невідомий. Не наш формат. У нас вважають за краще або седани, або позашляховики.

Експерти не рекомендують купувати ці моделі б/у авто - фото 320716

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Джерело: techno.nv.ua
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