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Який фрукт додати до раціону, щоб швидко схуднути

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Авокадо допомагаю схуднути - фото 1
Авокадо допомагаю схуднути

Ні для кого не таємниця, що від фізичної активності та їжі залежить фігура. Тому часто люди обирають суворі дієти, щоб позбутись зайвих кілограмів, які невдовзі повертаються. Фахівці ж назвали фрукт, який дозволяє скинути вагу без надмірних зусиль.

Науковці з Центру досліджень у харчування при Техінституті Іллінойса виявили, що є фрукт, який дозволяє схуднути без стресу. Саме такий унікальний ефект має авокадо. До того ж, цей смаколик містить чимало корисних мікроелементів, які покращують стан шкіри та волосся.

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А у боротьбі із зайвими кілограмами авокадо допомагає завдяки лептину, який відповідає за відчуття ситості. Якщо в організмі високий рівень цього гормону, то людина не хоче їсти. Тому це чудовий варіант для тих, хто постійно відчуває голод та не може позбутись зайвих кілограмів.

Авокадо допомагаю схуднути - фото 397622
Авокадо допомагаю схуднути

Це підтвердив експеримент за участі добровольців, яким пропонували страву з авокадо та іншу нежирну їжу. Виявилось, що ті, хто регулярно обирав смаколик з авокадо, значно швидше худнули, аніж піддослідні, які надавали переваго трапезі без жирів.

"Вживання авокадо дозволяє підняти рівень гормону, який відповідає за ситість. Розумне вживання здорових жирів ефективно позбавляє голоду та допомагає контролювати вагу, а також худнути", – підсумували вчені.

Авокадо допомагаю схуднути - фото 397623
Авокадо допомагаю схуднути

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Джерело: newsyou.info
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