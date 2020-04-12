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Учені назвали два прості правила довголіття
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Мало хто не хоче добре почуватись, не мати проблем зі здоров'ям та бути серед довгожителів. Тому фахівці розкрили два найпростіші правила довголіття, які дозволять відчутно змінити життя.
Команда учених з Гельсінського університету дійшла до висновку, що існує всього дві поради, які дозволять уникнути передчасної смерті та продовжити тривалість життя. Для цього науковці провели аналіз досліджень про здоровий спосіб життя та визначили ключові правила.
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Не особливим відкриттям стало те, що найдовше живуть люди, які не зловживають спиртним, не курять та підтримують рівень необхідної фізичної активності. Здоровий спосіб життя дозволяє не лише збільшити тривалість життя, а й знизити ризики розвитку багатьох неприємних захворювань.
Солья Найберг, яка очолила дослідження, заявила, що багатьом людям доволі складно дотримуватись правил здорового способу життя, адже не завжди є час і бажання для спорту та правильного харчування. Але можна дотримуватись простих порад, серед яких відмова від цигарок та алкоголю.
"Контроль маси тіла та відмові від шкідливих звичок – ось прості правила, які дозволять вам прожити довге життя без хронічних недуг. Звісно, не всім до снаги дотримуватися таких правил, але, якщо ви зацікавлені у довголітті, то потрібно враховувати результати нашого дослідження", – наголосила Найберг.
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