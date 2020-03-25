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Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують

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Кіно на вечір - фото 1
Кіно на вечір

Нехай ваше дозвілля буде цікаве, а ми допоможемо у цьому – підготували для вас кінострічки, які варто переглянути у вільний час. Їхній рейтинг дуже високий, відгуки найкращі, тому ці фільми вас не розчарують і неодмінно сподобаються.

Список Шиндлера

  • Оригінальна назва: Schindler's List
  • Жанр: біографія, драма, фсторичний фільм
  • Країна: США
  • Рік: 1993
  • Режисер: Стівен Спілберг
  • Актори: Ліам Нісон, Бен Кінгслі, Ральф Файнс, Керолайн Гудолл
  • Тривалість: 195 хв

Сюжет. Фільм про реальну людину – німецького бізнесмена, великого фабриканта Оскара Шиндлера. Йому під час масових репресій впродовж Другої світової вдалося врятувати сотні життів. У 1939 році Шиндлер приїхав до Польщі з метою розгорнути виробництво емальованих виробів. Далі завдяки численним зв'язкам, підкупам і домовленостям йому таки вдалося побудувати завод та найняти на роботу винятково євреїв. Саме це врятувало їхнє життя.

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Початок

  • Оригінальна назва: Inception
  • Жанр: бойовик, пригоди, наукова фантастика, трилер
  • Країна: США
  • Рік: 2010
  • Режисер: Крістофер Нолан
  • Актори: Леонардо Ді Капріо, Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левітт, Еллен Пейдж, Маріон Котіяр, Том Гарді, Кілліан Мерфі, Том Беренджер, Діліп Рао, Майкл Кейн
  • Тривалість: 148 хв

Сюжет. Цей фільм дійсно вартий вашої уваги. У майбутньому промислове шпигунство розвинеться так, що шпигуни зможуть отримувати інформацію прямо з мозку людини, поки вона спить. Головний герой – саме такий здобувач. При чому найкращий. А ще він у міжнародному розшуку через вбивство. Він отримує важливе замовлення і збирає найкращу команду фахівців. Є одна проблема – потрібно не вилучити думку, а навпаки – впровадити ідеї в голову іншої людини. Головний герой погоджується на це.

12 розгніваних чоловіків

  • Оригінальна назва: 12 Angry Men
  • Жанр: детектив, драма
  • Країна: США
  • Рік: 1957
  • Режисер: Сидні Люмет
  • Актори: Генрі Фонда, Мартін Болсам, Ед Біглі
  • Тривалість: 96 хв

Сюжет. Закінчилося тривале судове слухання, присяжні повинні винести своє рішення. Склад злочину настільки очевидний, що годі й думати. Все вказує на те, що малолітній негідник безжально зарізав свого батька. Залишилося лише скоріше проголосувати та розійтися по домівках. Але, всупереч очікуванням, засідання затягується, адже один з присутніх сумнівається у винуватості підлітка. А оскільки вирок повинен бути одноголосним, іншим членам колегії потрібно або переконати його, або прийняти його сторону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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