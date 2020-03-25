Який фільм подивитись ввечері: три перевірені стрічки, які не розчарують

Нехай ваше дозвілля буде цікаве, а ми допоможемо у цьому – підготували для вас кінострічки, які варто переглянути у вільний час. Їхній рейтинг дуже високий, відгуки найкращі, тому ці фільми вас не розчарують і неодмінно сподобаються.

Список Шиндлера

Оригінальна назва: Schindler's List

Жанр : біографія, драма, фсторичний фільм

: біографія, драма, фсторичний фільм Країна: США

США Рік: 1993

1993 Режисер: Стівен Спілберг

Стівен Спілберг Актори: Ліам Нісон, Бен Кінгслі, Ральф Файнс, Керолайн Гудолл

Ліам Нісон, Бен Кінгслі, Ральф Файнс, Керолайн Гудолл Тривалість: 195 хв

Сюжет. Фільм про реальну людину – німецького бізнесмена, великого фабриканта Оскара Шиндлера. Йому під час масових репресій впродовж Другої світової вдалося врятувати сотні життів. У 1939 році Шиндлер приїхав до Польщі з метою розгорнути виробництво емальованих виробів. Далі завдяки численним зв'язкам, підкупам і домовленостям йому таки вдалося побудувати завод та найняти на роботу винятково євреїв. Саме це врятувало їхнє життя.

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Початок

Оригінальна назва : Inception

: Inception Жанр: бойовик, пригоди, наукова фантастика, трилер

бойовик, пригоди, наукова фантастика, трилер Країна: США

США Рік : 2010

: 2010 Режисер: Крістофер Нолан

Крістофер Нолан Актори: Леонардо Ді Капріо, Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левітт, Еллен Пейдж, Маріон Котіяр, Том Гарді, Кілліан Мерфі, Том Беренджер, Діліп Рао, Майкл Кейн

Леонардо Ді Капріо, Кен Ватанабе, Джозеф Гордон-Левітт, Еллен Пейдж, Маріон Котіяр, Том Гарді, Кілліан Мерфі, Том Беренджер, Діліп Рао, Майкл Кейн Тривалість: 148 хв

Сюжет. Цей фільм дійсно вартий вашої уваги. У майбутньому промислове шпигунство розвинеться так, що шпигуни зможуть отримувати інформацію прямо з мозку людини, поки вона спить. Головний герой – саме такий здобувач. При чому найкращий. А ще він у міжнародному розшуку через вбивство. Він отримує важливе замовлення і збирає найкращу команду фахівців. Є одна проблема – потрібно не вилучити думку, а навпаки – впровадити ідеї в голову іншої людини. Головний герой погоджується на це.

12 розгніваних чоловіків

Оригінальна назва: 12 Angry Men

12 Angry Men Жанр : детектив, драма

: детектив, драма Країна: США

США Рік: 1957

1957 Режисер: Сидні Люмет

Сидні Люмет Актори: Генрі Фонда, Мартін Болсам, Ед Біглі

Генрі Фонда, Мартін Болсам, Ед Біглі Тривалість: 96 хв

Сюжет. Закінчилося тривале судове слухання, присяжні повинні винести своє рішення. Склад злочину настільки очевидний, що годі й думати. Все вказує на те, що малолітній негідник безжально зарізав свого батька. Залишилося лише скоріше проголосувати та розійтися по домівках. Але, всупереч очікуванням, засідання затягується, адже один з присутніх сумнівається у винуватості підлітка. А оскільки вирок повинен бути одноголосним, іншим членам колегії потрібно або переконати його, або прийняти його сторону.

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