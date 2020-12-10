Який елемент одягу став трендовим взимку 2020 року

Худі – не тільки зручна річ, але і дуже модна цієї зими. Коли на вулиці мінусова температура і сніг, цей елемент гардеробу буде вас зігрівати під курткою.

Причина такої популярності худі – в оверсайз розмірі, який завжди погоді виглядає стильно.

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Тож якщо у вашому гардеробі досі немає худі, варто задуматися над його придбанням. Під цей елемент підійде вільний пуховик. Худі можна одягати під джинси або спортивні штани. Взуття треба підбирати масивне. Це можуть бути зимові кросівки і черевики. Худі у свій гардероб внесли і відомі українки. Серед зірок худі одягають Джамала, Надя Дорофєєва, Ольга Фреймут і навіть тендітна Тіна Кароль.

Образ, в якому знайдеться місце худі, буде не тільки модним і стильним, але і теплим, що дуже важливо взимку. Вперше худі як елемент сучасного одягу був створений компанією Champion для захисту робітників від морозу під час роботи на складах в штаті Нью-Йорк.

Додо

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