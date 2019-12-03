Який доступний фрукт потрібно їсти щодня

Медики розповіли, який популярний і доступний фрукт варто внести до щоденного раціону, щоб покращити здоров'я. І не потрібно шукати постачальників з далеких країн, адже цей смаколик є будь-якому продуктовому магазині.

Ні для кого не таємниця, що звичні для нас продукти мають певні корисні властивості, однак цей фрукт має повне право називатись доступним суперфудом. І йдеться про звичайнісінькі яблука.

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Щоденне вживання яблук допомагає покращити самопочуття, адже містить майже 30 мікроелементів та речовин, які позитивно впливають на здоров'я.

Не варто забувати про пектин, який дозволяє нормалізувати роботу кишківника та загалом травної системи. Також приємним бонусом є клітковина, які виводить з організму токсини та шлаки.

Два яблука щодня допоможуть зміцнити здоров'я

Медики наголошують, що ці фрукти здатні уповільнити процес старіння та зміцнити кровоносну систему, що теж знижує ризики передчасної смерті та різних хвороб.

Відзначимо, що яблука є не лише доступним продуктом, а й чудовим інгредієнтом для різноманітних страв: їх можна додавати до ранкової каші, до салатів, а також пекти різні смаколики і готувати напої.

Яблука є чудовим інгредієнтом для різноманітних страв

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