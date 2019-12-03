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Дієтологи назвали основні помилки під час дотримання посту

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Піст - фото 1
Піст / novostipmr

Дотримуватися Різдвяного поста – не означає перейти на картоплю і макарони. Харчування має бути збалансованим і регулярним, не можна зловживати швидкими вуглеводами.

Дієтологи назвали найпоширеніші помилки і поділилася порадами про те, як правильно харчуватися в піст з точки зору користі для здоров'я.

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Відсутність м'яса та інших продуктів тваринного походження в зимовому раціоні може посилювати відчуття голоду. "Вуглеводи (каші, овочі) насичують гірше, ніж білок в поєднанні з жирними продуктами: молочними, сирами, яйцями. Тому людині частіше хочеться їсти. І вона починає кожні 1,5 години їсти: то горішок, то сухофрукт. Калорійність колосальна. Інсулін скаче постійно. Тобто ніякого позитивного ефекту немає", – зазначили вони.

У кожен прийом їжі обов'язково потрібно додавати щось тепле і рослинні жири, це допоможе організму насититися. "Це може бути авокадо, насіння, кокосове масло. Наприклад, до печеного яблука з гарбузом можна додати кокосову стружку. У раціоні мають бути виключно вуглеводи", – порекомендували дієтологи.

Різдво 2020 - фото 371880
Різдво 2020

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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