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Ці смаколики позитивно впливають на печінку

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Смачні продукти / trendru

Чотири найкращі продукти для вашої печінки, які поліпшать її роботу і допоможуть цьому органу залишатися здоровим.

Запечена телятина або індичка

Якщо ви хочете врятувати вашу печінку від надмірних навантажень, то зупиніть свій вибір на запеченій телятині або індичці. Це дуже ніжне м'ясо, яке має не тільки прекрасні смакові якості, але і корисні властивості.

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Солоні огірки та квашена капуста

Обов'язково поставте на стіл улюблені соління. Хрустких огірочків і квашеної капусти буде цілком достатньо. Це може здатися вам дивним, але така їжа корисна для печінки людини. Вони підтримують водно-сольовий баланс в організмі на рівні, що зменшує згубну дію алкоголю.

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Користі капусти

Запечені овочі

Зверніть увагу на запечені овочі. Вони готуються дуже просто і швидко. Треба лише нарізати їх бажаним чином і додати трохи спецій і прянощів. Ця страва дуже поживна і ситна, і має повне право на те, щоб бути присутньою на вашому столі.

Салати з буряка

Новорічні свята – це чудовий час, щоб полюбити салати з буряка. Цей овоч прекрасний своїми корисними властивостями і високим вмістом вітамінів і мінералів.

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Джерело: trendru
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