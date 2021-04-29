Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень Холостяк

Який день тижня найкращий для сексу?

  • 23
Інтим - фото 1
Інтим / redonline

Кожна людина напевно хоч раз в житті відчувала, що сьогодні "не той час" для інтимних стосунків. Вченим, нарешті, вдалося визначити в які дні краще займатися сексом, а в які – про нього забути.

Вчені з'ясували, що найкращим днем для сексу є четвер. Дослідники пояснюють це тим, що саме в цей день людський організм найбільш активно виробляє статеві гормони. Про це пише psychologytoday.

Це цікаво: Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування

"Рекомендуємо парам, коли вони хочуть зайнятися сексом, починати робити це зранку. Маємо на увазі, що вони присвячують весь день турботі, розслабленню, складанню хорошого плану, створенню приємних моментів", – говорять спеціалісти.

У понеділок вчені навпаки рекомендують утриматися від інтиму: позначається втома через початок робочого тижня. Це негативно впливає на людину, і може навіть викликати безпричинну агресію до своєї половинки.

Який день тижня найкращий для сексу? - фото 457399

При цьому у суботу найкраще народжувати! Якщо ви зможете спрогнозувати і народити цього дня, то малюк має багато шансів стати відомим політиком і навіть президентом. Так, наприклад, за даними ONS, Англією з 1900 року правил 21 прем'єр-міністр, шість з яких народилися в суботу.

І ще: Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+

пропозиції партнерів
Новини