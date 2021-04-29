Який день тижня найкращий для сексу?

Кожна людина напевно хоч раз в житті відчувала, що сьогодні "не той час" для інтимних стосунків. Вченим, нарешті, вдалося визначити в які дні краще займатися сексом, а в які – про нього забути.

Вчені з'ясували, що найкращим днем для сексу є четвер. Дослідники пояснюють це тим, що саме в цей день людський організм найбільш активно виробляє статеві гормони. Про це пише psychologytoday.

Це цікаво: Жінки розповіли, чому відмовляють чоловікам у сексі: шокуюче опитування

"Рекомендуємо парам, коли вони хочуть зайнятися сексом, починати робити це зранку. Маємо на увазі, що вони присвячують весь день турботі, розслабленню, складанню хорошого плану, створенню приємних моментів", – говорять спеціалісти.

У понеділок вчені навпаки рекомендують утриматися від інтиму: позначається втома через початок робочого тижня. Це негативно впливає на людину, і може навіть викликати безпричинну агресію до своєї половинки.

При цьому у суботу найкраще народжувати! Якщо ви зможете спрогнозувати і народити цього дня, то малюк має багато шансів стати відомим політиком і навіть президентом. Так, наприклад, за даними ONS, Англією з 1900 року правил 21 прем'єр-міністр, шість з яких народилися в суботу.

І ще: Що бісить сексолога – відверто і без табу: 18+