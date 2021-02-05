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Який алкоголь найменше шкодить здоров'ю: висновки медиків

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Алкоголь - фото 1
Алкоголь / pinterest

Всі ми знаємо, що алкоголь негативно впливає на організм і самопочуття. Однак нещодавно медики виявили, який алкоголь приносить найменшу шкоду при помірному вживанні.

Щоб дізнатися вплив алкоголю на організм людини, британські вчені з Університету Глазго опитали більше трьохсот тисяч цілком здорових людей середнього і старшого віку.

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Учасники експерименту відповідали на питання, який алкоголь вони найчастіше вживають, коли саме і в яких кількостях його п'ють. Результати показали, що люди, які вживали переважно вино в невеликих дозах, відчували себе задовільно. Їх медичні показники залишалися в нормі.

Однак цей досвід показав, що найнебезпечнішими спиртовмісними напоями є сидр і пиво. Люди, які захоплювалися цими напоями, мали підвищений рівень цукру в крові, погані медичні показники і зайву вагу. Крім того, вченими було доведено, що шкода від алкоголю зменшується, якщо людина добре поїсть перед його вживанням. Однак вчені все ж рекомендують зменшити споживання алкоголю або взагалі відмовитися від нього. Так ви будете почуватися набагато бадьоріше.

Який алкоголь найменше шкодить здоров'ю: висновки медиків - фото 446504

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Джерело: swn
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