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На Землю з космосу прилетіли пляшки з вином: фото
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Ящик з дванадцятьма пляшками вина, які пробули цілий рік на борту Міжнародної космічної станції, повернувся на Землю. Після виконаної місії капсула SpaceX Dragon приземлилася в Мексиканській затоці 13 січня разом з "червоним сухим".
Впродовж року вино і лоза піддавалися впливу невагомості і підвищеним дозам радіації, ніж на поверхні планети. Метою вчених було зрозуміти, як зробити і вино, і лозу витривалішими на Землі, клімат якої змінюється.
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Цікаво, що на Землі зберігалися "близнюки" цих продуктів – таке ж вино і така ж лоза. Вони перебували в однакових умовах в спеціальних циліндрах. Тепер вчені мають порівняти, які зміни відбулися з "земним" і "космічним" вином та лозою.
Пляшки планують відкоркувати в кінці лютого у Бордо, в рамках спеціальної дегустації. Французькі сомельє оцінять смак вина і повідомлять, як на нього вплинула мікрогравітація і підвищена радіація. Також напій буде перевірений в лабораторії.
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