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Шотландська пивоварня випустила набір для виживання під час карантину
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Шотландська пивоварня BrewDog випустила набір для тих, кому важко дається в умовах самоізоляції. До складу Lockdown Survival Kit входять різні сорти пива "для підтримки життєздатності" на самоізоляції.
Так, у набір для виживання під назвою Lockdown Survival Kit входять 24 сорти пива, серед яких сім ексклюзивних і чотири випущених у 2021 році. Банки з пивом упаковані в коробку, яка нагадує адвент-календар. Виробник рекомендує відкривати по ячейці у день, щоб насолодитися сюрпризом.
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Повний набір для виживання можна замовити поштою. На сайті BrewDog його ціна становить 49,95 фунта стерлінгів (приблизно 1900 гривень), без урахування вартості пересилання.
"Можливо, ми не зможемо створити для вас вакцину і навіть не знаємо, коли закінчиться ізоляція, але ми можемо зробити одне: дати вам досить пива, щоб прожити наступні 24 дні", – йдеться в описі товару.
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