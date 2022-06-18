У Держспецзв'язку назвали ознаки надійного пароля: перевірте свій

Як переконатись, що ваш пароль – надійний

Мати надійний пароль до сервісів надзвичайно важливо. Це дозволить зловмисникам не отримати доступ до ваших персональних даних. Тож у Держспецзв'язку нагадали, яким він має бути.

Про це Держспецзв'язку розповіли у своєму телеграмі. Перевірте, чи ваш пароль достатньо надійний.

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14 ознак надійного пароля

У паролі понад вісім символів. Пароль не містить поширених поєднань букв і слів. Він не містить символів, що повторюються або йдуть один за одним: 0000, 1111, 12345678, QWERTY, abc123, йцукен, пароль, привіт тощо. Він не містить вашого імені, прізвища, дати народження й інших персональних даних. Він не містить імені, прізвища або дати народження ваших батьків, дітей, чоловіка або дружини й інших персональних даних. Такого слова немає в англійській, українській й бажано в інших мовах також. Він містить спеціальні символи, цифри, великі та малі літери. Він створений за допомогою сервісу генерування паролів. Ви його використовуєте лише на одному сервісі. Ви не зберігаєте його у себе на смартфоні або ноутбуці у нотатках. Його немає у цій базі. Його немає на наліпці на вашому ноутбуці, що стоїть посеред офісу. Його не знають ваші рідні, кохані, колеги та випадкові знайомі. Ваш пароль істотно відрізняється від минулого паролю, який ви використовували на тому ж сервісі.

Пам'ятайте, що надійний пароль допоможе вам вберегти персональні дані в мережі. Не забувайте також про подвійну автентифікацію. Вона суттєво ускладнить роботу зловмисників.

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