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Яких тварин люди бояться найбільше і чому: пояснення науковців

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Павуків люди бояться шалено - фото 1
Павуків люди бояться шалено

Психологи з Національного інституту психічного здоров'я і Карлового університету в Чехії опитування 2000 добровольців і з'ясували, які тварини лякають людей найбільше. Крім того, вчені пояснили, чому так відбувається.

Учасникам опитування запропонували оцінити, які з 25 запропонованих живих істот викликають у них паніку, жах і огиду. У список увійшли тварини, з якими зазвичай пов'язані фобії: собаки, бики, змії (гадюки та вужі), таргани, павуки, мурахи, личинки комах та інші.

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Цікаво, що павуки виявилися єдиними істотами, які в однаковій мірі викликають страх і огиду. На думку вчених, це може бути пов'язано з формою їх тіла, а також з тим, що вони присутні повсюдно і вміють швидко пересуватися.

За результатами опитування дослідники поділили тварин на кілька груп. Комахи (таргани, мурашки й оси) і гризуни (миші, щури і кажани) набрали низькі бали за шкалою страху та відрази.

Яких тварин люди бояться найбільше і чому: пояснення науковців - фото 343768

В окрему категорію потрапили змії і ящірки, а також паразити, такі як воші і стрічкові черв'яки – у цієї групи був найвищий бал за шкалою відрази. Найнижчі бали отримали домашні тварини і худоба – коти, собаки, коні, корови.

Фобії в перебільшеній формі відображають вроджений страх перед деякими істотами, особливо тими, які були небезпечні для наших предків, наприклад, це павуки й отруйні змії. Як правило, рівень страху та відрази при вигляді перерахованих істот у жінок був вищим, ніж у чоловіків, що також має еволюційне пояснення: окремі організми становлять загрозу здоров'ю не тільки самої жінки, але і її майбутньої дитини у період вагітності.

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Джерело: Research Digest
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