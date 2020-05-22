Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Чому варто щодня їсти йогурт

  • 6
Йогурт - фото 1
Йогурт / zdorovia

Науковці назвали вагомі причини не відмовлятись від йогурту у щоденному раціоні.

Американські учені дійшли до висновку, що йогурт має незвичайну властивість поборотись з депресією, а також зміцнити здоров'я.

І ще: Кому не варто пити кефір ввечері

Річ у тому, що все завдяки вмісту пробіотиків, що впливають на ділянки мозку, які відповідають за емоцій та біль. Таким чином йогурт знижує їх активність, дозволяючи позбутись стресу. Тому медики радять не забувати про молочні смаколики, які допомагають покращити настрій та самопочуття.

Чому варто щодня їсти йогурт - фото 296078
Корисні властивості йогурту

Окрім цього, йогурти мають чимало інших корисних властивостей:

  • Значний вміст кальцію допомагає здоров'ю зубів, нігтів, кісток, волосся, а також міцному сну та нервам.
  • Активні бактерії покращують травлення та відновлюють мікрофлору кишківника.
  • Йогурти є ідеальним продуктом для будь-яких дієт, адже мають малу кількість жирів.
  • Щоденне вживання йогуртів допомагає вивести з організму токсини та шлаки.
  • Йогурт не тільки покращує імунітет, а й уповільнює старіння.

Читайте також: Який відсоток молоді не дотримується карантину: шокуюча статистика

Джерело: zdorovia
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Післякарантинна мода: ТОП-5 критеріїв, які допоможуть вибрати барбершоп
  • 17 травня, 15:51
  • 218
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 356
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2315423
Загрузка...
Новини